Coronavirus - L'Italie entame la phase 2 de son déconfinement avec la réouverture des commerces et cafés

L'Italie, un des pays les plus touchés dans le monde depuis le début de l'épidémie de Covid-19, débute lundi la "phase 2" de son déconfinement avec la réouverture des commerces, cafés et terrasses.Le pays, premier dans le monde à avoir adopté un confinement total de sa population, profite depuis le 4 mai d'un peu de liberté retrouvée, à la faveur d'une première levée partielle de restrictions. Symbole fort dans ce pays catholique, la basilique Saint-Pierre rouvre ses portes lundi aux visiteurs, mais les fidèles devront encore patienter pour y entendre la messe. Celle-ci aura en revanche bien lieu lundi en milieu de journée au "Duomo", la majestueuse cathédrale de Milan, au cœur de la Lombardie, durement éprouvée par l'épidémie. L'épidémie de coronavirus a causé la mort de 145 personnes en Italie sur les dernières 24 heures, soit le plus faible bilan quotidien depuis le début du confinement le 9 mars, a annoncé dimanche la Protection civile italienne. Le 27 mars dernier, l'Italie avait enregistré le plus grand nombre de décès dus au virus en une journée, avec 969 morts. (Belga)

