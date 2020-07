Coronavirus - L'Italie passe les 35.000 morts

L'Italie a franchi jeudi la barres des 35.000 décès dus du Covid-19, avec 20 morts de plus au cours des dernières 24 heures, a annoncé la Protection civile.La bilan s'élevait jeudi soir à 35.017 morts, dont 16.775 en Lombardie, la région du Nord qui fut la première et la plus sévèrement touchée. L'Italie, cinquième pays le plus touché au monde par la pandémie, enregistrait officiellement jeudi 243.736 contaminations depuis la détection des premiers cas fin février, 230 de plus que mercredi, selon la protection civile. Actuellement, 750 personnes infectées sont encore hospitalisées, dont 53 en unité de soins intensifs. (Belga)

