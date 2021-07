Coronavirus - L'Italie renforce les règles sanitaires après un augmentation rapide du nombre de cas

L'Italie va renforcer ses règles en matière de coronavirus à partir du 6 août et exiger une preuve de vaccination, de guérison ou un résultat de test négatif pour accéder dans des lieux tels que salles de sport, piscines ou encore musées.Le Conseil des ministres, qui a annoncé cette décision jeudi soir, a également indiqué dans un communiqué que l'état d'urgence serait prolongé jusqu'à la fin de l'année. Ces mesures font suite à une augmentation rapide des nouvelles infections à coronavirus, notamment chez les jeunes. Les autorités sanitaires ont enregistré jeudi plus de 5.050 nouvelles infections et 15 décès en une journée. "Le variant Delta est menaçant car il se propage rapidement", a notamment déclaré le Premier ministre Mario Draghi, tandis que le ministre de la santé, Roberto Speranza, a exhorté la population à se faire vacciner. (Belga)

