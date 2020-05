Coronavirus - L'UE promet une aide globale aux Balkans face au coronavirus

L'Union européenne a promis aux pays des Balkans occidentaux une aide importante pour faire face aux conséquences de la crise du coronavirus. Après un premier plan d'aide de 3,3 milliards d'euros décidé fin avril, les Vingt-Sept ont annoncé mercredi une aide supplémentaire.La Commission européenne est invitée à "élaborer un plan économique et d'investissement solide pour la région", indique la déclaration publiée à l'issue d'un sommet en vidéoconférence entre les dirigeants du bloc communautaire et leurs homologues des six pays de la région (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie). Les dirigeants européens ont ensuite réaffirmé leur "soutien sans équivoque à la perspective européenne" des pays des Balkans occidentaux. La déclaration ne comprend toutefois aucun engagement concret sur une éventuelle adhésion des pays des Balkans à l'UE. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.