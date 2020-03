Coronavirus - L'Uruguay annonce quatre premiers cas

L'Uruguay a annoncé vendredi avoir enregistré quatre premiers cas de contamination au nouveau coronavirus chez des personnes qui ont séjourné récemment dans le nord de l'Italie."Quatre premiers cas de (maladie) Covid-19 ont été confirmés. Tous viennent de Milan et sont entrés dans le pays entre le 3 et le 6 mars. Les patients sont dans un état stable et sont chez eux", a annoncé sur Twitter le ministère de la Santé de ce pays de près de 3,5 millions d'habitants. Des tests sont en cours dans leur entourage, a précisé le ministère. Le premier cas de contamination au coronavirus en Amérique latine est apparu le 26 février, au Brésil. L'épidémie touche désormais environ 300 personnes, selon des données officielles compilées par l'AFP. Trois personnes sont mortes, en Argentine, au Panama et au Guyana. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.