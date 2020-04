Coronavirus - L'UWE commande des masques pour les entreprises wallonnes

L'Union wallonne des entreprises (UWE) passe une commande de plusieurs millions de masques chirurgicaux à destination des entreprises du sud du pays. D'autres commandes suivront, indique son directeur général Olivier de Wasseige dans 7 Dimanche.Pour aider les plus petites entreprises à se fournir des masques, l'UWE a lancé un appel à ses membres pour faire une commande groupée. La première commande concerne plusieurs millions de masques, et d'autres suivront, assure Olivier de Wasseige. La possibilité de participer à l'action commune sera élargie aux entreprises wallonnes même non-membres de l'UWE. En passant commande ensemble, elles pourront bénéficier d'un meilleur prix. Le directeur général affirme que le prix à l'unité sera plus bas que le prix actuel (entre 0,70 et 1 euro). Equiper son personnel aura un coût. "Aujourd'hui, il n'y a aucune recommandation officielle. Mais des indications que nous avons pu recevoir, il serait conseillé de prévoir deux masques par jour et par personne", explique Olivier de Wasseige. C'est l'UWE qui se chargera de la distribution des masques. (Belga)

