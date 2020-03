Coronavirus - L'UZ Leuven s'attend à une augmentation notable des admissions

En fonction des modèles prédictifs, l'hôpital universitaire de Louvain (UZ Leuven) s'attend à un pic du nombre de patients pour le coronavirus Covid-19 à traiter entre le milieu de la semaine prochaine et la mi-avril, a fait part Gert Van Assche, docteur en chef de l'hôpital. L'UZ Leuven traite en ce moment 25 patients, dont 8 aux soins intensifs.L'hôpital du Brabant flamand se prépare assez à l'avance pour l'augmentation du nombre de patients. La capacité des soins intensifs est de 60 lits pour les contaminés au Covid-19, et bien plus dans les ailes classiques. L'hôpital s'attend à devoir traiter des personnes infectées encore plusieurs mois. Il n'est à ce stade pas confronté à un grand nombre de membres du personnel soignant malades. (Belga)

