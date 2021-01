Coronavirus - La 2e injection du vaccin Pfizer peut être retardée dans certains cas

La deuxième injection du vaccin contre le Covid-19 développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech peut être retardée de quelques semaines dans des "circonstances exceptionnelles", ont estimé mardi les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).Le Groupe stratégique consultatif d'experts (SAGE) sur la vaccination "recommande l'administration de deux doses de ce vaccin dans un délai de 21 à 28 jours", a déclaré lors d'une conférence de presse son président, Alejandro Cravioto, tout en indiquant qu'il était possible de retarder l'administration de la deuxième injection de quelques semaines "dans des circonstances exceptionnelles de contextes épidémiologiques et de contraintes d'approvisionnement". (Belga)