Coronavirus - La Belgique envoie une équipe médicale B-Fast en Slovaquie

La Belgique a répondu positivement à une demande d'aide de la Slovaquie et a décidé d'envoyer une aide d'urgence, via le dispositif interdépartemental B-Fast, dans ce pays d'Europe centrale durement touché par la pandémie de Covid-19, a annoncé vendredi le SPF Affaires étrangères.Au vu de ses difficultés à faire face à l'afflux de malades dans ses hôpitaux, la Slovaquie a activé le mécanisme européen de protection civile (UCPM). La demande slovaque porte sur un renforcement temporaire des capacités de soins intensifs liés au Covid-19. "La Belgique a décidé de réagir positivement à cette demande du gouvernement slovaque, même si les circonstances sanitaires en Belgique ont pour conséquence une capacité d'assistance limitée", explique le département des Affaires étrangères dans un communiqué. La Belgique a décidé d'envoyer une équipe médicale spécialisée de quatre personnes (infirmiers et médecin) via le mécanisme d'urgence B-Fast. L'équipe belge est partie ce vendredi 12 mars et sera déployée de manière temporaire dans un hôpital, en appui à une équipe venue du Danemark. "La Belgique tient à exprimer toute sa solidarité avec les autorités et la population slovaque, durement touchée par la pandémie de Covid-19", concluent les Affaires étrangères. (Belga)