Coronavirus - La Bolivie dépasse les 200.000 cas et se rapproche des 10.000 morts

La Bolivie a dépassé dimanche les 200.000 contaminations de Covid-19 et se rapproche du seuil des 10.000 morts depuis le début de la pandémie en mars dernier dans ce pays.Le dernier bulletin épidémiologique du ministère de la Santé fait état de 1.048 nouveaux cas le jour même et de 58 décès, ce qui porte le total des infections à 201.037 et le nombre de décès à 9.985. Santa Cruz et La Paz sont les régions où les infections sont les plus nombreuses lors de cette deuxième vague. Les médecins y demandent d'imposer un confinement strict, ce à quoi le gouvernement est opposé, arguant que cela nuirait à l'économie. "Les familles boliviennes traversent des moments très difficiles en raison de la pandémie et de la crise économique", a déclaré récemment le président Luis Arce après avoir annoncé que le premier lot de doses arriverait la semaine prochaine, principalement pour vacciner le personnel médical. Au début de l'année, le gouvernement bolivien a annoncé l'achat de 10 millions de vaccins russe Spoutnik V et britannique AstraZeneca, qui devraient être livrés à la fin du premier trimestre. (Belga)

