Coronavirus - La Californie durcit le confinement après des images de plages bondées

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a durci le ton lundi contre ses milliers de concitoyens qui n'ont pas respecté l'ordre de confinement contre l'épidémie de coronavirus et se sont rués sur les plages et dans les parcs."Nous allons fermer tous les parkings" situés le long de ces plages ou parcs publics, "avec effet immédiat", a lancé le gouverneur lors d'une conférence de presse. "On ne peut pas laisser recommencer ce que nous avons vu arriver ce week-end", a-t-il dit, évoquant les images de foules se pressant sur des plages de Malibu ou de Santa Monica, au mépris visible des règles de distanciation sociale ordonnées dans tout l'Etat depuis la semaine dernière. Gavin Newsom a pour l'instant exclu de recourir à la police pour faire exécuter ses ordres, comme c'est le cas dans certains pays européens par exemple. (Belga)

