Coronavirus - La célèbre course d'aviron Oxford-Cambridge délocalisée en province

La traditionnelle course d'aviron entre les universités de Cambridge et d'Oxford n'aura pas lieu en 2021 sur la Tamise, à Londres, mais sera déplacée à Ely, dans le comté de Cambridgeshire, en raison de la pandémie de Covid-19, ont annoncé les organisateurs samedi."La 'Boat Race' entre Oxford et Cambridge se tiendra sur le fleuve 'Great Ouse', à Ely, le samedi 3 avril 2021", indique en effet le site internet de la course séculaire dont la 1ère édition remonte à 1829. "La décision de déplacer l'événement en 2021 résulte de la difficulté d'organiser une compétition amateur de haut niveau tout en observant les restrictions permanentes liées au Covid", ont expliqué les organisateurs tout en soulignant la grosse incertitude qui plane sur les possibilités de navigation et de sécurité aux alentours de 'Hammersmith Bridge', le pont londonien actuellement en réfection sur la Tamise. L'an dernier, cette course de près de 7 km, suivie par 250.000 personnes sur les berges du fleuve et par plusieurs millions de téléspectateurs, avait été annulée pour la 1ère fois depuis la deuxième guerre mondiale. Cambridge mène actuellement 84 à 80 dans les victoires, avec un match nul en 1877. Depuis 1927, il y a aussi une course féminine, devenue annuelle en 1964, dans laquelle Cambridge mène encore plus largement, 44 à 30. (Belga)