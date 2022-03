Coronavirus - La Chambre donne son feu vert à la sortie de la situation d'urgence épidémique

La Chambre a donné jeudi à l'unanimité, moins deux abstentions, son feu vert à la sortie de la situation d'urgence épidémique. Elle a approuvé une proposition de loi déposée par la majorité et qui abroge la loi du 11 février dernier confirmant l'arrêté royal du 27 janvier 2022 maintenant la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de Covid-19.Le premier arrêté royal déclarant cette situation d'urgence a été pris le 28 octobre et a été prolongé le 27 janvier pour trois mois supplémentaires. Vendredi passé, devant l'embellie sanitaire, le comité de concertation a décidé de passer en "code jaune" sur le baromètre corona et supprimé la plus grande partie des restrictions qui subsistaient encore. Les députés ont donc décidé d'abroger la loi qui confirmait la situation d'urgence épidémique. La phase fédérale de la gestion de la crise sanitaire, décrétée le 12 mars 2020, devrait aussi prochainement prendre fin. La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V)a ajouté qu'une évaluation de la loi pandémie aura lieu. (Belga)

