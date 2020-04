Coronavirus - La chasse à l'affût du sanglier en plaine admise "si c'est pour éviter des dégâts"

"La chasse à l'affût du sanglier en plaine reste admise lorsqu'elle a pour but d'éviter des dégâts", indique vendredi soir dans un communiqué le Royal Saint-Hubert Club de Belgique (RSHCB) .L'arrêté ministériel du 18 mars reprend l'agriculture parmi les entreprises nécessaires aux besoins de la population. Le RSHCB tenait à clarifier la situation: "la chasse à l'affût du sanglier en plaine reste admise lorsqu'elle a pour but d'éviter des dégâts". "Il appartiendra au titulaire de droit de chasse qui se déplace en vue d'aller affûter le sanglier en plaine de fournir, en cas de contrôle, tout élément susceptible de prouver ses intentions", précise le club. La destruction du sanglier et du pigeon ramier reste également autorisée pour l'occupant - ou le titulaire de permis de chasse qu'il délègue. De même que les opérations de lutte contre la peste porcine. (Belga)

