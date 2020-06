Coronavirus - La Chine enregistre 22 nouvelles infections, dont 13 cas à Pékin

La Chine a recensé 22 nouveaux cas de coronavirus mardi, dont 13 infections dans la capitale Pékin, où un nouvel élan dans l'épidémie a forcé les autorités à imposer de nouvelles mesures de confinement pour limiter la propagation.Neuf cas ont aussi été rapportés dans trois autres provinces chinoises, selon les autorités sanitaires. Les nouveaux cas à Pékin étaient repassé sous la barre des dix quotidien lundi après une campagne de tests, avant de remonter mardi à 13. L'expert de la commission nationale, Wu Hao, a indiqué au média public CCTV lundi que la situation est était revenue au "calme" cette semaine et que les nouveaux cas seraient à un chiffre ou faibliraient drastiquement. En tout, 249 nouveaux cas de covid-19 ont été confirmés à Pékin depuis qu'un cluster a été lié au marché de gros dans le district de Fengtai ce mois-ci. Depuis lors, la mégapole a pris des mesures sévères pour contenir l'épidémie, avec des tests en masse, des fermetures d'écoles, des confinements de quartiers et l'interdiction de déplacements non essentiels. (Belga)

