Coronavirus - La Chine maintient ses mesures sanitaires

La Chine s'en tient à l'heure actuelle aux mesures sanitaires de lutte contre le coronavirus. Le virus continue de changer et nous continuons à apprendre à ce sujet, a affirmé le Premier ministre chinois Li Keqiang vendredi à la presse après le congrès annuel du parti populaire chinois à Pékin.Selon M. Li, les vaccins et médicaments doivent encore être améliorés avant que les mesures de protection puissent être démantelées. Il insiste sur le fait que les mesures doivent toujours être "scientifiques et ciblées". La Chine a enregistré jeudi un haut niveau d'infections par le coronavirus depuis le débit de l'épidémie dans la ville de Wuhan. Dans tout le pays, 1.114 infections ont été détectées dont 277 cas importés depuis l'étranger. Depuis le début de la première vague, la Chine applique des mesures sanitaires strictes afin de rapidement contrôler toute nouvelle éclosion de foyer. Des quartiers ou des villes entières sont régulièrement confinés pour éviter toute propagation. (Belga)