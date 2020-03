Coronavirus - La Comité international paralympique (IPC) suit le CIO : décision dans les quatre semaines

Le Comité international paralympique (IPC) suit le Comité international olympique (CIO) dans son intention de prendre une décision d'ici les quatre prochaines semaines, quant à reporter ou non les Jeux Paralympiques de Tokyo. Ils sont prévus du 25 août au 6 septembre 2020 mais la pandémie de coronavirus est telle que le report des deux événements semble la solution la plus probable désormais."L'IPC et, j'en suis certain, l'ensemble du Mouvement paralympique, soutient pleinement la décision du CIO d'examiner les scénarios possibles concernant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020, notamment un report", a déclaré le président de l'IPC, Andrew Parsons. "Les quatre prochaines semaines permettront de voir si la situation sanitaire mondiale s'améliore, tout en offrant une fenêtre d'opportunité pour examiner différents scénarios afin de décider si les dates des Jeux doivent être changées." "Comme vous pouvez l'imaginer, changer éventuellement les dates des Jeux olympiques et paralympiques est un énorme défi logistique, et l'IPC soutiendra le CIO à chaque étape." . (Belga)