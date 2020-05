Coronavirus - La Corée du Sud enregistre 34 nouveaux cas, plus forte hausse de coronavirus en un mois

Les autorités sanitaires sud-coréennes ont notifié dimanche 34 nouveaux cas de coronavirus enregistrés samedi, soit la plus forte hausse depuis un mois dans ce pays considéré comme un modèle en raison de sa politique de dépistage massif et de ses mesures de confinement.À l'occasion du troisième anniversaire de son accession à la présidence du pays, Moon Jae In a appelé les citoyens à rester vigilants. "Ce n'est pas encore fini", a-t-il déclaré, demandant de ne pas "baisser la garde en matière de prévention". Le président a également voulu rassurer ses concitoyens et souligné qu'il n'y avait pas de raison de se laisser "paralyser par la peur". Au cours des dernières semaines, l'épidémie accusait une nette baisse en Corée du Sud. Les autorités sont toutefois inquiètent face à un nouveau foyer d'infections à partir d'un cas importé. Un homme contaminé qui a fréquenté bars et discothèques dans un quartier branché de Séoul n'a en effet été testé positif qu'après ses sorties. Le maire de la capitale, Park Won Soon, a ordonné samedi la fermeture temporaire de toute les discothèques, bars et lieux de divertissement nocturnes par mesure de précaution. (Belga)