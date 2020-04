Coronavirus - La Corée du Sud enregistre la progression d'infection la plus faible depuis février

Le nombre d'infections quotidiennes au nouveau coronavirus est passé sous la barre des 50 cas pour la première fois depuis fin février, font part les autorités sanitaires du pays lundi. En 24 heures, 47 nouvelles infections y ont été diagnostiquées.Le bilan total d'infections dans le pays asiatique est désormais de 10.284 cas. Trois personnes de plus ont perdu la vie dans les complications résultant du Covid-19, portant le bilan fatal à 186. Les données indiquent une "stabilisation" des infections au cours des trois dernières semaines. Un recul net a été observé en mars, après un pic fin février avec environ 900 cas détectés en un jour. Selon l'agence de presse Yonhap, les autorités sud-coréennes tentent à tout prix de stopper la propagation du virus dans la capitale Séoul où la population est plus dense et où les équipements médicaux viennent à manquer. (Belga)

