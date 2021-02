Coronavirus - La crise a creusé un trou de 35,6 milliards d'euros dans le budget

La crise économique et sanitaire laisse les finances publiques belges exsangues. Elle a en effet creusé un trou de 35,6 milliards d'euros dans le budget, écrit samedi L'Echo.En 2020, le déficit s'est élevé à 10,04% du produit intérieur brut (PIB), soit un trou de 44,9 milliards d'euros, selon les chiffres du budget définitifs qu'a pu obtenir le journal. Ce déficit total est, en chiffres absolus, le plus lourd de l'histoire en Belgique. Ce trou abyssal a surtout été creusé par les énormes dépenses consenties par les pouvoirs publics pour compenser la chute de l'activité économique. Vient s'y ajouter la perte de recettes fiscales et parafiscales. Pour arriver à un impact de la crise estimé en 2020 à 35,6 milliards (8,1% du PIB). Au début de la crise, la Belgique affichait déjà un déficit de 9,3 milliards d'euros (1,95% du PIB). (Belga)

