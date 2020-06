Coronavirus - La Fédération flamande de natation prévoit une reprise par phases à partir du 15 juin

La Fédération flamande de natation propose un redémarrage de la natation en deux phases, à partir du 15 juin, a expliqué l'instance dimanche soir dans un communiqué.La proposition fait suite à la décision du Conseil National de Sécurité de n'autoriser la réouverture des piscines de notre pays qu'à partir du 1er juillet. Selon le monde de la natation en Belgique, les piscines peuvent rouvrir d'une manière sûre plus tôt. "Aujourd'hui, il n'y a aucun argument objectif pour ne pas autoriser la natation dans des conditions contrôlées", peut-on lire dans le communiqué. La Fédération a prévu une reprise par phases. "La proposition détaillée comprend une première étape, le lundi 15 juin, au cours de laquelle les fédérations de natation auront la possibilité d'utiliser la piscine dans le cadre d'un protocole contrôlé et sur rendez-vous, en groupe restreint, dans le respect des lignes directrices généralement applicables et sans utiliser de vestiaires ni de douches." Le 1er juillet, tout le monde est autorisé à retourner à la piscine. "La natation sportive organisée, sous la supervision des fédérations et en coopération avec les opérateurs professionnels, est donc une préparation à la réouverture de l'infrastructure élargie dans une deuxième étape le 1er juillet et donne aux opérateurs l'occasion de tester le fonctionnement pratique dans un groupe limité et de procéder à des ajustements si nécessaire. (Belga)