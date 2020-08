Coronavirus - La FIFA assouplit les règles de mise à disposition des internationaux pour septembre

Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé lundi d'assouplir les règles de mise à disposition des joueurs internationaux pour les rassemblements de septembre, perturbés par les nombreuses restrictions de déplacement dues à la pandémie de nouveau coronavirus.Les clubs sont habituellement obligés de laisser leurs joueurs rejoindre leurs sélections lors des périodes internationales régies par la FIFA. Ils disposeront néanmoins en septembre de quelques assouplissements dans le cas où des mesures de quarantaine ou des restrictions de voyage seraient mises en place dans les pays où les joueurs seront amenés à voyager. Ainsi, les clubs ne seront plus contraints de libérer leurs joueurs si "une quarantaine d'au moins cinq jours est obligatoire à compter de l'arrivée" sur le lieu "où est censé se disputer le match de l'équipe nationale" du joueur ou sur le lieu du club de celui-ci à son retour, selon l'instance mondiale du football dans un communiqué. La mise à disposition ne sera pas obligatoire non plus s'il "existe une restriction de voyage vers ou en provenance d'un des lieux précités". La FIFA précise toutefois que cela ne s'appliquera que dans le cas où une exemption de ces mesures sanitaires n'aura pas été accordée pour les équipes nationales par les autorités locales. L'UEFA, confédération européenne du football, seule confédération dont les matches ont été maintenus en septembre, avait en effet exhorté la semaine dernière les fédérations nationales à se rapprocher de leurs autorités respectives en ce sens. Il s'agissait de demander l'établissement de "corridors" pour les sélections internationales, pour que celles-ci soient exemptées des mesures sanitaires (quarantaines, etc...) au motif que les joueurs internationaux allaient être régulièrement testés pour le Covid-19 par un protocole strict et ne présentaient ainsi "aucun risque pour la société". (Belga)