Coronavirus - La finale de la Ligue des champions de la CAF reportée en raison du coronavirus

La finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF), ainsi que de la Coupe de la confédération, la seconde compétition continentale entre clubs, programmées en mai, ont été reportées sine die en raison de la propagation du coronavirus, a annoncé la CAF samedi."Les finales de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des champions 2019/20 ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre", a indiqué dans un communiqué la CAF. La ville portuaire camerounaise de Douala avait été choisie pour organiser la finale de la Ligue des champions le 29 mai dans le tout récent stade Japoma et ses 50.000 places. Quant à la finale de la Coupe de la confédération, elle devait se jouer le 24 mai au stade Prince Moulay-Abdallah de Rabat, au Maroc. "Le nouveau calendrier sera communiqué en temps utile après consultation des différents acteurs", précise la CAF qui avait déjà reporté les demi-finales et assure qu'elle "surveille la situation de près et travaille avec les autorités compétentes, y compris l'Organisation mondiale de la santé (OMS)". (Belga)