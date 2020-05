Coronavirus - La ministre Muylle confirme l'autorisation des travaux intérieurs

Les travaux intérieurs sont bien autorisés à partir de lundi, à condition de respecter une distance physique de sécurité, a confirmé dimanche la ministre fédérale de l'Emploi Nathalie Muylle (CD&V) à VTM Nieuws et à la VRT, mettant fin à la confusion autour de la question.En effet, les questions fréquentes (FAQ) du centre de crise et l'arrêté ministériel qui définit les conditions du plan de déconfinement se contredisaient. Selon la ministre, la liste de ces questions fréquentes "n'a aucune valeur juridique". La seule valable est l'arrêté ministériel et "sur cette base, les travaux intérieurs peuvent avoir lieu". (Belga)

