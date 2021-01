Coronavirus - La moyenne des nouvelles infections quotidiennes se maintient au dessus des 2.000

Entre le 9 et le 15 janvier, 2.017,7 cas de Covid-19 ont été dépistés en moyenne par jour (-2%), selon les chiffres provisoires de l'Institut de santé publique Sciensano publiés mardi matin.Entre le 12 et le 18 janvier, les hôpitaux ont admis en moyenne 116 nouveaux patients chaque jour (-9%). Le nombre de personnes hospitalisées des suites du coronavirus s'élève à 1.974 (+4%), dont 369 (+1%) en soins intensifs. Le taux de reproduction du virus remonte à 0,94, contre 0,92 la veille. Le coronavirus a, par ailleurs, coûté la vie de 50,3 personnes en moyenne par jour entre le 9 et le 15 janvier, en recul de 7,9%. Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 679.771 cas de contamination ont été dépistés et 20.472 personnes sont décédées des suites du virus. Il y a eu en outre 50.170 cas admis à l'hôpital depuis le 15 mars 2020. (Belga)

