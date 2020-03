Coronavirus - La Parlement de la FWB annule sa séance plénière prévue lundi après-midi

En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé dimanche d'annuler la séance plénière qu'il avait normalement prévu d'organiser lundi après-midi, notamment pour débattre des mesures prises en lien avec l'épidémie.Les nonante-quatre députés (les 75 députés wallons complétés par 19 députés bruxellois) étaient théoriquement convoqués à 14h30 à Bruxelles pour discuter et interroger le gouvernement sur les mesures sanitaires touchant aux compétences de la FWB (enseignement, culture, sports, ...), mais la plénière a finalement été annulée dimanche soir par les responsables de l'assemblée. La semaine dernière, ceux-ci avaient déjà décidé d'annuler la séance plénière de mercredi ainsi que toutes les commissions prévues cette semaine afin de permettre aux différents ministres de se consacrer pleinement à la gestion de la crise. Les traditionnelles visites scolaires de l'hémicycle ont elles aussi été annulées. Le Parlement continue toutefois à fonctionner, le personnel administratif et les attachés de groupes politiques pouvant toujours accéder aux bureaux. Le télétravail et les aménagements d'horaires y sont toutefois encouragés. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.