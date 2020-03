Coronavirus - La phase finale de la Fed Cup à Budapest reportée à une date ultérieure

La fédération internationale de tennis (ITF) a annoncé ce mercredi le report de la phase finale de la Fed Cup qui devait se dérouler du 14 au 19 avril à Budapest en Hongrie."Après une discussion avec le comité de l'ITF, le comité organisation local et à la suite de l'annonce du gouvernement hongrois sur les événements en intérieur, c'est avec regret que l'ITF doit annoncer le report de la phase finale et les playoffs de la Fed Cup", a expliqué la Fed Cup dans son communiqué. Des discussions vont désormais débuter pour trouver une nouvelle date. La Belgique s'était qualifiée pour la phase finale aux dépens du Kazakhstan. Elle a été versée dans le groupe B avec l'Australie et la Biélorussie. . (Belga)