Coronavirus - La plateforme Bru-VAX ouverte aux personnes en incapacité de se déplacer vers un centre

Les médecins généralistes en Région bruxelloise pourront vacciner eux-mêmes à compter de mardi leurs patients qui ne sont pas en mesure de se déplacer jusqu'à un centre, à l'issue d'une formation dispensée ce lundi, a expliqué Inge Neven, la responsable du service d'hygiène de la Commission communautaire commune. Ils pourront aussi les inscrire sur la nouvelle plateforme Bru-VAX pour les renvoyer vers les équipes mobiles. La plateforme Bru-VAX sera ouverte à la population lundi prochain.Quatre équipes de soins à domicile vont gérer les quatre zones définies à Bruxelles (Ouest incluant le centre, Nord-Ouest, Est et Sud). Étant donné la lourdeur en termes de temps de la procédure à domicile, l'objectif reste d'améliorer au maximum l'accessibilité des centres de vaccination. Le vaccin unidose Johnson & Johnson, qui arrive ce lundi en Belgique, sera utilisé à compter de la semaine prochaine par les équipes mobiles. "La population à Bruxelles est plus jeune et donc on descend un peu plus vite dans les âges pour les invitations", commente Inge Neven. Dimanche soir, des invitations à se faire vacciner étaient préparées à destinations de Bruxellois de plus de 52 ans, présentant des comorbidités. Elles devraient leur arriver par la poste jeudi. Depuis vendredi, les personnes de plus de 60 ans sans comorbidités peuvent aussi appeler le call center pour prendre rendez-vous. Plus de 56% des 65 ans et plus sont vaccinés à Bruxelles. "On vaccine cependant un peu moins en pourcentage les personnes âgées à Bruxelles et en Wallonie (entre 65 et 69% des 75 ans et plus) que notamment en Flandre (entre 77 et 90% pour les 75 ans et plus) et en région germanophone. On a plusieurs actions en cours pour essayer d'augmenter ces pourcentages", explique Mme Neven. À compter de lundi prochain, les Bruxellois pourront s'inscrire directement, grâce à une procédure simplifiée requérant seulement le numéro de registre national, dans le système Bru-VAX. "Même si les personnes n'ont pas reçu d'invitation, les personnes éligibles à la vaccination pourront s'inscrire sur la plateforme rapidement, en quelques clics", souligne Inge Neven. Plus de 247.000 injections avaient été effectuées ce dimanche en région bruxelloise. Plus de 186.000 personnes ont reçu au moins une dose. (Belga)

