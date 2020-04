Coronavirus - La PM néo-zélandaise Jacinda Ardern et ses ministres coupent dans leurs salaires

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern va réduire de 20% son salaire lors des six prochains mois dans le cadre de la crise générée par la pandémie de coronavirus.La réduction salariale s'applique aussi aux ministres de son gouvernement et aux directeurs exécutifs de l'administration publique néo-zélandaise, a annoncé Mme Ardern lors d'une conférence de presse, mercredi. "C'est une question de leadership", a-t-elle affirmé. "S'il y a un moment pour réduire l'écart entre différentes positions, c'est maintenant". La Première ministre a souligné que la coupe dans les salaires ne s'appliquerait pas aux personnes employées dans les secteurs cruciaux, comme dans les rangs de la police ou des services de santé. Mm. Ardern a aussi indiqué que le pays d'Océanie avait dépassé le pic de l'épidémie mardi, alors que les autorités sanitaires ont dénombré quatre nouveaux décès imputés au Covid-19 lors des dernières 24 heures, soit le bilan le plus conséquent à ce jour. La Nouvelle-Zélande a enregistré 1.366 cas d'infection au nouveau coronavirus, qui a été fatal à neuf patients. (Belga)