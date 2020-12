Coronavirus - La police dresse 32 PV à des personnes présentes dans un temple sikh de Saint-Trond

La police de la zone Saint-Trond-Gingelom-Nieuwerkerken a dressé, dimanche, 32 PV à des personnes présentes dans un temple sikh de Saint-Trond. Vers midi, la police a été informée par un passant que de nombreuses voitures se trouvaient à hauteur du temple sur la Halmaalweg à Saint-Trond et donc un trop grand nombre de personnes.Des équipes d'intervention sont arrivées sur place et ont constaté la présence d'une quarantaine de personnes. Toutes les personnes sur place portaient un masque mais les règles pour le service du culte qui n'autorisent que 15 personnes n'avaient pas été respectées. Le parquet a été contacté et 31 majeurs ont écopé d'une amende de 250 euros. Le responsable devra s'acquitter de 750 euros d'amende. (Belga)

