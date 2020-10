Coronavirus - La popularité du télétravail a augmenté de 50%

Actuellement, le télétravail est 50% plus populaire qu'avant l'émergence du coronavirus. Plus de quatre Belges sur dix sont toujours autorisés à télétravailler par leur employeur. Avant le confinement, c'était le cas pour à peine plus d'une personne sur quatre. C'est ce qu'il ressort d'une étude sur le télétravail du groupe de services RH Acerta, de la KU Leuven et de HR Square publiée lundi.Lors du confinement, le télétravail est devenu la règle dans les secteurs le permettant. Plus de la moitié de la population active belge a eu la possibilité de travailler depuis son domicile aux mois de mars et avril. Il s'agit d'une augmentation exponentielle (+ 84%) par rapport à la période précoronavirus. Actuellement, de nombreuses entreprises continuent à recourir au télétravail. "Nous retournons donc pas encore massivement au bureau. 41,5% des travailleurs peuvent (continuer à) travailler depuis leur domicile. De ce fait, la popularité du télétravail est toujours de moitié supérieure (51,4%) à la période précoronavirus", explique l'étude. "Les résultats de l'enquête montrent également que les employeurs reconnaissent davantage, depuis l'émergence du coronavirus, que les travailleurs peuvent effectuer leurs tâches en télétravaillant. On note un changement de perception clairement en faveur du télétravail. De nombreuses entreprises ont également investi dans des technologies qui supportent le télétravail, ce qui explique que ce soit devenu une option pour encore plus de travailleurs", explique Laura Couchard, conseillère juridique chez Acerta. Le nombre moyen de jours où les travailleurs peuvent télétravailler dépend fortement de leur fonction et de leur statut. 'Pour la plupart des ouvriers (70,7 %), le télétravail est, selon l'entreprise, tout bonnement irréalisable. 61,5 % des employeurs permettraient à leur(s) employé(s) de travailler depuis chez eux au moins deux jours par semaine quand la fonction le permet. Les cadres et employés pourront télétravailler en moyenne 3,2 jours si la fonction le permet. Pour 10% des cadres et employés, la fonction ne permet pas de télétravailler, du moins selon l'entreprise", explique-t-on dans l'étude. (Belga)

