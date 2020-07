Coronavirus - La présidente de Bolivie annonce qu'elle a été testée positive au coronavirus

La présidente par intérim de la Bolivie Jeanine Añez a annoncé jeudi qu'elle avait été testée positive au coronavirus et qu'elle allait bien."Je suis positive au Covid-19, je vais bien, je travaillerai à l'isolement. Ensemble, nous allons aller de l'avant", a écrit Mme Añez sur son compte Twitter. "Je serai en quarantaine pendant quatorze jours et ferai un autre test. Je me sens bien", a ajouté la dirigeante de droite de 53 ans, dans une vidéo publiée sur le même compte. (Belga)