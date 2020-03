Coronavirus - La Pro League prend acte de la suppression des compétitions sportives jusqu'au 3 avril

La Pro League de football a réagi à l'annonce faite jeudi soir par le gouvernement de suspendre jusqu'au 3 avril toutes les compétitions sportives en Belgique à la suite de la réunion du Conseil National de Sécurité."La Pro League a pris acte du Conseil National de Sécurité. L'information a été confirmée par le cabinet du Ministre de la Santé et de l'Intérieur. L'ensemble des rencontres sont dès lors annulées jusqu'au 3 avril." La dernière journée de la phase classique de la Jupiler Pro League devait se jouer dimanche après-midi. Elle devait désigner la 6e et dernière équipe qualifiée pour les play-offs 1. Malines, Genk et Anderlecht sont les trois dernières équipes qui peuvent la briguer. (Belga)