Coronavirus - La procession du Saint-Sang à Bruges annulée

La procession du Saint-Sang à Bruges, qui devait se dérouler le 21 mai, a été reportée d'un an, au 13 mai 2021, ont annoncé dimanche les organisateurs. La décision a été prise en concertation avec les autorités communales. Les mesures de confinement qui doivent permettre d'endiguer la propagation du coronavirus ayant été prolongées, les répétitions et l'événement en lui-même ne pouvaient pas se dérouler dans les conditions optimales.La procession se déroule chaque année depuis 1304 dans la Venise du Nord. "A l'exception de la période des guerres de religion, de l'occupation française et des Guerres mondiales", précise le bourgmestre Dirk De fauw (CD&V). "Organiser un spectacle de masse avec 2.000 figurants et collaborateurs et 40.000 spectateurs ne nous semble pas un choix raisonnable" dans le contexte de crise sanitaire actuel, a expliqué Matthieu Clarysse, coordinateur général de l'ASBL Heilig Bloedprocessie. Toute personne détenant un ticket pour l'édition initialement prévue le 21 mai sera contactée prochainement. (Belga)