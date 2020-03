Coronavirus - La province de Hainaut prend de nouvelles dispositions

Le Collège provincial du Hainaut, qui s'est réuni lundi, a pris des dispositions plus strictes concernant, notamment, le milieu scolaire où les stages étudiants sont désormais suspendus.Les garderies mises en place en Hainaut lundi ont été très peu sollicitées, ont indiqué les instances provinciales dans un communiqué. "Le Collège provincial a donc pris l'option de réorienter son personnel enseignant vers la mise en œuvre d'un dispositif d'éducation numérique", ont-elles précisé. Le Collège provincial a, par ailleurs, décidé de suspendre tous les stages des étudiants tout en maintenant toutefois, sur la base volontaire, les stages en milieu hospitalier ou en maisons de repos et de soins. Toutes les formations de base des aspirants policiers sont suspendues étant donné l'impossibilité de respecter la règle de distanciation sociale. Le Collège provincial est, par ailleurs, particulièrement attentif aux situations dans les IMP et leurs centres d'accueil et d'hébergement. "Les cas de contamination rencontrés au sein du Roseau Vert à Marchipont incitent à la prudence, particulièrement à l'égard des personnes adultes polyhandicapées", ont indiqué les instances provinciales. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.