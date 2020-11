Coronavirus - La qualité des tests rapides n'a pas été vérifiée

Les autorités n'ont pas vérifié la qualité et l'efficacité des tests antigéniques rapides, intégrés dans la stratégie belge de lutte contre le coronavirus, écrit Le Soir samedi. La Belgique a publié une liste de 12 tests rapides qui seront remboursés et n'a tenu compte que des déclarations faites par les fabricants.Les tests antigéniques rapides, donnant un résultat en 15 à 20 minutes, seront en priorité utilisés dans les hôpitaux, centres de triage et cabinets médicaux pour tester les personnes souffrant de symptômes du Covid-19. L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a été chargée de définir une liste de tests rapides recommandés, et seuls ceux-ci seront remboursés, explique Le Soir. La liste, publiée sur le site de l'autorité en début de semaine, reprend 12 tests affichant une sensibilité de 90,4% à 97,8%. Mes ces pourcentages sont contestés par plusieurs professionnels. "Ces chiffres sont faux", assure Jean-Marc Minon, chef de service du laboratoire de la Citadelle (Liège). "Je ne sais pas ce que l'AFMPS a pris comme référence, mais aucun test antigénique rapide n'offre une sensibilité de plus de 90%. Ceux qu'on a testés tournaient plutôt autour de 60%." Selon le CEO d'une PME wallonne qui produit un modèle de test rapide, un antigénique qui affiche 97,8% de sensibilité est même "techniquement impossible". D'après Le Soir, la sensibilité retenue par l'AFMPS est en fait celle que les fabricants ont déclarée dans leur "mode d'emploi" alors qu'il n'existe pas de norme qui définit précisément comment calculer ce taux. L'AFMPS répond qu'il s'agissait de la seule manière de répondre à une demande politique urgente. (Belga)

