Coronavirus - La Serbie reporte ses élections

Les autorités électorales serbes ont reporté lundi les élections législatives, provinciales et locales prévues le 26 avril en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.La Commission électorale républicaine (RIK) a déclaré qu'elle avait décidé de "cesser toutes les activités électorales (...) suspendant temporairement le processus électoral durant l'état d'urgence déclenché par la pandémie du coronavirus". Les préparatifs des élections reprendront une fois l'état d'urgence révoqué, a ajouté le président du RIK, Vladimir Dimitrijevic. La Serbie a déclaré l'état d'urgence dimanche afin de prévenir la propagation rapide de l'épidémie du Covid-19 et a adopté une série de mesures, comme la fermeture des frontières, la fermeture des écoles et la limitation des rassemblements publics. (Belga)

