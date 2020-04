Coronavirus - La Serie A reportée jusqu'à nouvel ordre

La Serie A a annoncé vendredi la suspension de son championnat jusqu'à nouvel ordre en raison de la pandémie de coronavirus.Le championnat d'Italie de football est à l'arrêt depuis le 8 mars. Et plusieurs clubs et personnalités ont même émis ces derniers jours le souhait de ne pas voir reprendre le championnat d'Italie. La compétition est désormais suspendue, sine die, et ne pourra reprendre que "si les conditions sanitaires le permettent". La Premier League a pris la même décision plus tôt dans la journée pour le championnat d'Angleterre. (Belga)