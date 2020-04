Coronavirus - La Sierra Leone décrète un confinement pour 3 jours

Les autorités de Sierra Leone ont décrété mercredi un confinement de la population pendant trois jours à partir de dimanche, après avoir rendu public un deuxième cas de contamination par le nouveau coronavirus."Le confinement entrera en vigueur pour 72 heures dimanche 5 avril 2020 jusqu'à mardi 7 avril 2020 à minuit", a dit devant la presse le coordinateur de la lutte contre le coronavirus, le ministre de la Défense Kellie Conteh. Il n'a pas précisé pourquoi le confinement était limité à trois jours. Les autorités ont annoncé le même jour la contamination d'un médecin travaillant dans un hôpital de la capitale Freetown. La Sierra Leone, jusqu'alors parmi les rares pays d'Afrique encore épargnés, avait déclaré son premier cas de Covid-19 mardi. Avant même ce premier cas, le gouvernement avait fait boucler les frontières terrestres, supprimer les vols internationaux et fermer les écoles. Tous les rassemblements religieux sont dorénavant interdits, a dit mercredi Kellie Conteh. L'apparition du coronavirus est une préoccupation particulière dans l'un des pays les plus pauvres du monde où la fièvre Ebola avait fait presque 4.000 morts entre 2014 et 2016. (Belga)

