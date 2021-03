Coronavirus - La taskforce Vaccination recommande le maintien de l'utilisation du vaccin AstraZeneca

Plusieurs pays européens, l'Italie, le Danemark et l'Islande notamment, ont temporairement suspendu jeudi les vaccinations avec le vaccin d'AstraZeneca par précaution, des rapports ayant fait état de caillots sanguins chez des personnes vaccinées -un décès aurait été enregistré au Danemark. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a immédiatement ouvert une enquête. Selon l'Agence belge des Médicaments (AFMPS), des effets secondaires ont été relevés dans moins de 2% des vaccinations AstraZeneca et aucun caillot sanguin n'a été signalé. Sur la base des données scientifiques actuelles, la taskforce Vaccination continue donc de soutenir la vaccination avec ce vaccin en Belgique, indique-t-elle jeudi soir dans un communiqué.Une analyse approfondie de l'EMA souligne qu'actuellement rien n'indique que ces caillots sanguins sont liés à ce vaccin, poursuit le communiqué. L'EMA en conclut que les avantages continuent de l'emporter largement sur les risques, mais examinera plus en détails tous les cas de caillots sanguins signalés ainsi que le lot spécifique de vaccins qui ont été administrés. Ce lot n'a par ailleurs pas été livré en Belgique, rappelle la taskforce. Laquelle fait encore valoir que le vaccin AstraZeneca "réduit de manière significative, chez tous les adultes, le risque de maladies graves et les hospitalisations dues à la COVID-19". (Belga)

