Coronavirus - La Thaïlande retarde le lancement de la vaccination avec l'AstraZeneca

La Thaïlande a décidé de retarder le lancement de sa campagne de vaccination avec l'AstraZeneca, a annoncé un responsable des autorités sanitaires vendredi, alors que ce vaccin fait l'objet de craintes liées à la formation de caillots de sang.La campagne de vaccination avec l'Oxford/AstraZeneca devait débuter vendredi, le Premier ministre Prayut Chan-O-Cha devant être le premier à se voir injecter ce produit. "L'administration de vaccins aux Thaïlandais doit être sûre, nous ne devons pas nous presser", a déclaré lors d'un point presse Piyasakol Sakolsatayadorn, conseiller auprès du comité national en charge de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans le pays. "Bien que la qualité d'AstraZeneca soit bonne, certains pays ont demandé que (son utilisation) soit retardée" et "nous allons la retarder aussi", a-t-il ajouté. La veille, le Danemark, l'Islande et la Norvège ont annoncé la suspension des injections du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 en invoquant le principe de "précaution". L'Agence nationale danoise de la Santé, la première à annoncer cette décision, a invoqué la prudence face à des "cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées", même si "à l'heure actuelle" un lien entre le vaccin et les caillots sanguins n'a pas été établi. En début de semaine, l'Autriche a cessé d'administrer un lot de ces vaccins après le décès d'une infirmière de 49 ans suite à de "graves troubles de la coagulation" quelques jours après avoir été vaccinée. Le laboratoire anglo-suédois et le gouvernement britannique ont réagi jeudi pour défendre un vaccin "sûr" et "efficace". "Nous retardons, le temps que les autres établissent si (les effets secondaires) sont causés par le vaccin ou si c'est seulement sur un lot spécifique", a déclaré le virologue Yong Poovarawan, ajoutant que le lot reçu par la Thaïlande a été fabriqué en Asie. La Thaïlande a jusqu'à présent réussi à juguler la pandémie de coronavirus. Quelques 26.000 cas ont été enregistrés et 85 décès ont été imputés au Covid-19. Elle avait déjà lancé sa campagne de vaccination il y a un mois avec le vaccin du laboratoire chinois Sinovac, et les soignants avaient été les premiers à être vaccinés le 28 février. (Belga)

