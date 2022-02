Coronavirus - La Turquie enregistre pour la première fois plus de 100.000 cas de Covid en un jour

La Turquie a enregistré, pour la première fois depuis le début de la pandémie, plus de 100.000 cas de Covid-19 en un jour, a indiqué le ministère de la Santé mardi. En outre,198 décès dus au virus ont été recensés au cours des dernières 24 heures.La Turquie a mis en place très peu de restrictions concernant le coronavirus. Le ministère relève qu'environ 84% des personnes âgées de 18 ans et plus de sa population de 84 millions d'habitants ont été entièrement vaccinées. Le variant Omicron y est prédominant. Outre les vaccins BioNTech/Pfizer et Sinovac, la Turquie utilise également le vaccin Turkovac produit localement, mais les associations de médecins du pays ont dénoncé le fait que trop peu de données sur celui-ci ont été rendues publiques. (Belga)

