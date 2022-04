Coronavirus - La ville de Pékin face au spectre du confinement

La capitale chinoise Pékin est en alerte lundi face à une recrudescence des cas positifs au coronavirus, avec une campagne générale de dépistage et des habitants qui constituent des stocks d'aliments dans l'éventualité d'un confinement.La ville semble redouter un scénario à la Shanghai, où la quasi-totalité des 25 millions d'habitants sont confinés depuis début avril, avec souvent des difficultés d'accès à la nourriture. Cinquante-et-un morts y ont été annoncés par le ministère de la Santé pour les dernières 24 heures, un record de cas quotidiens. La Chine affronte depuis mars une flambée épidémique qui touche à des degrés divers la quasi-totalité du pays. Elle tente d'en venir à bout avec sa stratégie zéro Covid. Celle-ci consiste notamment en des confinements localisés dès l'apparition de quelques cas et en des tests massifs pour identifier rapidement les personnes contaminées et les isoler. A Pékin lundi matin, de longues files, parfois de centaines d'habitants, serpentaient entre les trottoirs et les centres commerciaux avant d'arriver à des stands de dépistage improvisés, sous la conduite d'agents en combinaison intégrale de protection. Ils étaient installés notamment dans le district de Chaoyang, le plus touché par la récente vague épidémique et peuplé d'environ 3,5 millions d'habitants. Le ministère de la Santé a fait état lundi de 19 nouveaux cas positifs au coronavirus à Pékin, ce qui porte le total à plusieurs dizaines depuis la semaine dernière. Les autorités municipales ont encore averti dimanche que la situation était "grave et difficile" et que des mesures urgentes étaient nécessaires pour enrayer rapidement la diffusion du virus. Rendus prudents par l'exemple de Shanghai, les Pékinois, craignant un confinement, se rendent en masse dans les supermarchés ou sur les plateformes de vente en ligne pour renforcer leurs stocks de produits alimentaires. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.