Coronavirus - Las Vegas rouvre ses portes aux joueurs et touristes avec de nouvelles mesures sanitaires

Les casinos et hôtels le long du Strip de Las Vegas et à travers l'Etat américain du Nevada ont rouvert jeudi, après 78 jours de fermeture à la suite de la pandémie de coronavirus, apportant un peu de faste, de glamour mais aussi des mesures de santé publique à cet emblématique paradis américain du jeu.Le Las Vegas post-pandémie propose un contrôle de la température à l'entrée des casinos, des dés désinfectés et des machines à sous socialement distantes les unes des autres. "Le décor est planté. C'est l'heure de notre deuxième acte", a tweeté MGM Resorts, propriétaire de nombreux hôtels sur le Strip, jeudi. L'hôtel Bellagio a commémoré sa réouverture en redémarrant sa grande et célèbre fontaine. Selon les médias locaux, le trafic pédestre est toutefois resté calme jeudi dans le centre de Las Vegas. (Belga)