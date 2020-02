Coronavirus - Le bilan en Chine monte à 902 morts et 40.000 contaminés

Le nouveau coronavirus a fait 902 morts en Chine continentale, où le nombre des personnes infectées avoisine les 40.000, selon le bilan établi lundi par les autorités, confirmant une stabilité dans la progression de l'épidémie.Quelque 91 nouveaux décès ont été répertoriés dans le Hubei, province du centre de la Chine dont la capitale est Wuhan, foyer de l'épidémie. Le virus 2019-nCoV, apparu en décembre sur un marché de Wuhan, a en outre tué deux autres personnes dans le monde, une aux Philippines et une autre à Hong Kong. Le bilan global de 904 morts dépasse désormais largement celui du Syndrome respiratoire aigu sévère (Sras), qui avait fait 774 morts dans le monde en 2002-2003. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de contaminations relevées quotidiennement en Chine se stabilise, mais il est trop tôt pour conclure que l'épidémie a dépassé son pic. Une "mission internationale d'experts" de l'OMS dirigée par Bruce Aylward, vétéran ayant travaillé sur d'autres urgences sanitaires, est partie dimanche soir pour la Chine, a annoncé l'organisation. "Nous enregistrons une période de stabilité de quatre jours, où le nombre de cas rapportés n'a pas progressé. C'est une bonne nouvelle et cela pourrait refléter l'impact des mesures de contrôle", a déclaré le responsable des programmes sanitaires d'urgence de l'OMS, Michael Ryan. En Chine continentale, avec 2.618 cas supplémentaires d'infection annoncés lundi dans le Hubei, le bilan est désormais de plus de 39.800 malades. Le ralentissement est notable: 3.900 nouvelles contaminations avaient par exemple été annoncées mercredi dernier. Il y avait eu environ 2.600 cas répertoriés dimanche. Pour le spécialiste américain Ian Lipkin, de l'Université Columbia, l'épidémie pourrait atteindre un pic dans les deux semaines, avant de refluer nettement - même si un "sursaut" est possible lorsque les gens reprendront massivement le travail. (Belga)