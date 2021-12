Coronavirus - Le Brésil limite les arrivées internationales aux personnes vaccinées et guéries

Le Brésil a limité les arrivées internationales aux personnes qui sont vaccinées contre le Covid-19 ou qui en sont guéries. Les arrivants doivent également présenter un test de dépistage du Covid-19 négatif, a indiqué le gouvernement dans un décret publié lundi et définissant les nouvelles règles, qui prennent effet immédiatement.Les voyageurs devront dès lors présenter une preuve de vaccination à la compagnie aérienne avant d'embarquer sur un vol à destination du Brésil. Le gouvernement local avait récemment refusé de mettre en ?uvre de telles conditions d'entrée mais suit désormais un arrêt de la Cour fédérale suprême du pays, à Brasilia. L'agence sanitaire du pays, Anvisa, a également recommandé ces mesures. Plus de 22 millions d'infections au coronavirus ont été enregistrées au Brésil, un pays de 210 millions d'habitants. Quelque 618.000 personnes y sont décédées à cause du Covid-19. Seuls les États-Unis ont enregistré plus de décès dus au coronavirus. Le Brésil a lancé sa campagne de vaccination en janvier et a constaté une forte baisse du nombre de décès à mesure qu'elle progressait. Plus de 66% de la population est entièrement vaccinée. (Belga)

