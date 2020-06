Coronavirus - Le British Council menacé de faillite

Le British Council, organisme de promotion de la langue et de la culture britannique à l'étranger, est menacé de faillite à cause d'un effondrement de ses revenus à cause du nouveau coronavirus, a annoncé jeudi le gouvernement.Selon le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères Nigel Adams, le British Council cherche à obtenir un prêt de 60 millions de livres sterling (66 millions d'euros) d'un fonds d'urgence du gouvernement. "Les revenus commerciaux du British Council ont été lourdement touchés par le Covid-19, entraînant des pertes importantes et un risque d'insolvabilité", a-t-il annoncé dans une déclaration écrite aux députés, publiée sur le site du Parlement. Les mesures d'économie comme le recours au chômage partiel, mises en oeuvre par l'organisme ne suffisent pas. "Sans soutien supplémentaire du gouvernement, le British Council deviendra sous peu insolvable", selon le secrétaire d'Etat. Fondé en 1934 pour promouvoir la culture britannique et lutter contre la montée du fascisme, l'organisme est présent dans 100 pays, et emploie 7.000 personnes. (Belga)

