Coronavirus - Le Canada autorise à son tour le vaccin de Novavax

Le Canada a approuvé jeudi le vaccin anti-Covid de Novavax, qui devient ainsi le cinquième autorisé dans le pays pour les adultes de 18 ans et plus, a annoncé le gouvernement."A la suite d'un examen approfondi et indépendant des données probantes, le ministère a conclu que ce vaccin satisfait aux exigences rigoureuses du Canada en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité", a indiqué le ministère de la Santé par communiqué. Contrairement aux vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna, celui de la firme américaine Novavax utilise une technologie plus classique, similaire à celle du vaccin contre la coqueluche. D'après les essais cliniques, il est efficace à 90% pour prévenir le Covid-19 symptomatique et à 100% pour prévenir les maladies graves. Les données préliminaires ont également montré que ce sérum produirait "des anticorps neutralisants contre le variant Omicron", selon Santé Canada. Quelque 90% des Canadiens sont déjà vaccinés. Depuis le début de la pandémie, plus de 35.000 personnes sont décédées de la maladie dans le pays. (Belga)

