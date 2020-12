Coronavirus - Le Canada donne son feu vert au vaccin de Pfizer/BioNTech

Le Canada est devenu mercredi le troisième pays à approuver le vaccin de l'alliance Pfizer/BioNTech après le Royaume-Uni et Bahreïn, ouvrant la voie à la vaccination des premiers Canadiens dès la semaine prochaine."Nous avons enfin une raison d'être optimistes et enthousiastes à l'idée de revenir à la vie d'avant le Covid", s'est réjoui le directeur-adjoint de la santé publique Howard Njoo lors d'une conférence de presse. "C'est une bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire qu'on peut baisser la garde", a pour sa part estimé le Premier ministre Justin Trudeau. Dans un communiqué, les autorités sanitaires assurent que le vaccin du duo américano-allemand, qui a montré une efficacité à 95% contre le coronavirus, "répond aux exigences rigoureuses du ministère en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité pour son utilisation au Canada". Les premières des 249.000 doses attendues en décembre, devraient arriver en début de semaine prochaine, en provenance de Belgique. La vaccination commencera peu après, a expliqué le général Dany Fortin, chargé de coordonner la distribution des vaccins dans 14 centres répartis dans tout le pays, le deuxième au monde par sa superficie. M. Trudeau prévoyait initialement un début de vaccination pas avant le premier trimestre de l'année prochaine, ce qui lui avait valu des critiques de l'opposition. "La disponibilité des vaccins va augmenter tout au long de l'année" prochaine, a expliqué la principale conseillère médicale du gouvernement, Dr. Supriya Sharma. Les autorités s'attendent à recevoir six millions de doses des vaccins Pfizer et Moderna - en cours d'homologation - au premier trimestre 2021, permettant de vacciner trois millions de personnes en deux doses. La plupart des Canadiens devraient être vaccinés en septembre 2021, a promis M. Trudeau. -"Moment historique"- Le Royaume-Uni a été le premier pays à autoriser ce vaccin et a commencé mardi une campagne massive de vaccination, dirigée pour l'instant vers les soignants et les personnes âgées. Bahreïn a également approuvé le 4 décembre le vaccin. Le Canada, qui compte 38 millions d'habitants, a réservé 20 millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech et pris une option sur 56 millions de doses supplémentaires. Ottawa a commandé et placé des options sur plus de 400 millions de doses de vaccins de sept groupes pharmacLe Canada s'est ainsi assuré de recevoir davantage "de doses potentielles par personne que n'importe quel autre pays dans le monde", selon M. Trudeau. Trois autres vaccins sont actuellement en cours d'évaluation au Canada en vue d'une éventuelle homologation, a indiqué Mme Sharma. Celui de l'américain Moderna devrait "être approuvé bientôt", a souligné le Dr Marc Berthiaume, un des responsables du ministère. La Dr Sharma a assuré que les autorités sanitaires suivraient de près les éventuels effets secondaires. Ses homologues britanniques ont déconseillé d'inoculer le vaccin de Pfizer et BioNTech aux personnes ayant eu dans le passé d'"importantes réactions allergiques". Ces annonces interviennent alors que le Canada, en pleine deuxième vague de la pandémie, enregistre une hausse record du nombre de nouveaux cas de Covid-19 dans plusieurs provinces, dont le Québec et l'Ontario, les plus touchées depuis le printemps, mais aussi en Alberta et au Manitoba. Le pays comptait mercredi plus de 432.000 cas de coronavirus et près de 13.000 décès (Belga)

