Coronavirus - Le Canada suspend les tests Covid aléatoires dans ses aéroports débordés

Le gouvernement canadien a annoncé vendredi suspendre jusqu'à la fin du mois de juin les tests Covid aléatoires dans les aéroports du pays, pour réduire les délais d'attente rencontrés par les voyageurs ces dernières semaines.Ces tests pratiqués sur des passagers choisis au hasard à leur arrivée au Canada seront interrompus à partir de samedi et reprendront "hors site" le 1er juillet, selon un communiqué. "Nous continuons de travailler avec des aéroports, des transporteurs aériens (...) pour mettre en œuvre des solutions afin de réduire les retards à l'approche de la période de pointe estivale", précise encore le gouvernement. De nombreux responsables du secteur aérien sont montés au créneau ces dernières semaines contre ces tests, accusés d'amplifier la longue attente dans les aéroports canadiens, déjà frappés par un manque de personnel. À Toronto comme à Montréal, il faut en moyenne plusieurs heures aux passagers avant de pouvoir quitter l'aéroport ces derniers temps. Dans le pays, la pénurie de main-d'œuvre s'est aggravée et concerne tous les secteurs d'activité. Sur les réseaux sociaux, de nombreux passagers ont raconté ces derniers jours avoir attendu longtemps dans leur avion arrêté sur le tarmac avant d'être autorisés à débarquer, mais aussi avoir subi de très longues files au moment de la vérification des bagages. La principale compagnie aérienne du pays, Air Canada, a reconnu avoir été affectée par ces problèmes. "L'allongement des délais au niveau de la sécurité et du traitement des douanes, notamment à l'aéroport Pearson de Toronto, ont contraint les compagnies aériennes à annuler des vols", a reconnu Peter Fitzpatrick, porte-parole d'Air Canada, dans la presse canadienne. Le gouvernement a promis de poursuivre l'embauche d'agents de contrôle dans les aéroports - 865 personnes ont intégré les rangs de la sûreté des transports aériens depuis avril, précise le communiqué. (Belga)